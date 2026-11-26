Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605UA-MB009 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1AU2-M000L0)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 140 руб.
В наличии
Код товара: 755277
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
63 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605UA-MB009 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1AU2-M000L0)
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605UA-MB009 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1AU2-M000L0)
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Бренд
Asus
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605UA-MB009 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1AU2-M000L0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605UA-MB009 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1AU2-M000L0) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 63140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605UA-MB009 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1AU2-M000L0)