Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ013 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M000P0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 240 руб.
В наличии
Код товара: 755274
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
125
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт·ч
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.9
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ013 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M000P0)
ASUS Vivobook 15 M1502UA-BQ013 — ноутбук в синем корпусе для работы с документами, браузером и видеосвязью. Четырёхъядерный AMD Ryzen 5 125 со встроенной графикой Radeon 740M дополнен 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Для программ и файлов установлен SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. Клавиатура с цифровым блоком удобна для таблиц, а встроенная камера пригодится для видеовстреч. Внешний монитор подключается по HDMI, аксессуары — через USB-A и USB-C. Для беспроводного подключения есть Wi-Fi 6 и Bluetooth. Ёмкость аккумулятора — 42 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
125
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт·ч
Страна производитель
Китай
ASUS Vivobook 15 M1502UA-BQ013 — ноутбук в синем корпусе для работы с документами, браузером и видеосвязью. Четырёхъядерный AMD Ryzen 5 125 со встроенной графикой Radeon 740M дополнен 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Для программ и файлов установлен SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. Клавиатура с цифровым блоком удобна для таблиц, а встроенная камера пригодится для видеовстреч. Внешний монитор подключается по HDMI, аксессуары — через USB-A и USB-C. Для беспроводного подключения есть Wi-Fi 6 и Bluetooth. Ёмкость аккумулятора — 42 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ013 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M000P0) - этот товар вы можете купить по цене 75240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ013 Ryzen 5 125 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M000P0)