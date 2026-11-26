Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009T00QRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
911 X Wild Hunter G3D
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 450 руб.
В наличии
Код товара: 755272
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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
911 X Wild Hunter G3D
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.9
Описание товара Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009T00QRU)
Thunderobot 911 X Wild Hunter G3D (JT009T00QRU) — игровой ноутбук с восьмиядерным Intel Core i5-13420H и NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется с FreeDOS, Windows можно установить отдельно. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 и частотой 165 Гц обеспечивает плавное движение в играх. Клавиатура оснащена подсветкой, над экраном расположена веб-камера. Для периферии есть три USB-A и один USB-C, для внешнего монитора — HDMI. К сети можно подключиться по Ethernet или Wi-Fi 6. Масса устройства — 2,3 кг, ёмкость аккумулятора — 63 Вт·ч.
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Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
911 X Wild Hunter G3D
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Thunderobot 911 X Wild Hunter G3D (JT009T00QRU) — игровой ноутбук с восьмиядерным Intel Core i5-13420H и NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется с FreeDOS, Windows можно установить отдельно. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 и частотой 165 Гц обеспечивает плавное движение в играх. Клавиатура оснащена подсветкой, над экраном расположена веб-камера. Для периферии есть три USB-A и один USB-C, для внешнего монитора — HDMI. К сети можно подключиться по Ethernet или Wi-Fi 6. Масса устройства — 2,3 кг, ёмкость аккумулятора — 63 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009T00QRU) - стоимость товара 113450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009T00QRU)