Ноутбук HP Victus 15-fa2102nw Core 5 210H 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (CX5U9EA)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Victus 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 330 руб.
В наличии
Код товара: 755271
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Victus 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2102nw Core 5 210H 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (CX5U9EA)
HP Victus 15-fa2102nw (CX5U9EA) — игровой ноутбук с восьмиядерным Intel Core 5 210H и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц обеспечивает плавное движение в играх. Клавиатура оснащена подсветкой, над экраном расположена веб-камера. Для внешнего монитора предусмотрены HDMI и USB-C с выводом изображения. Для аксессуаров доступны два USB-A, для проводного интернета — Ethernet. Цвет корпуса — Mica Silver, ёмкость аккумулятора — 70 Вт·ч.
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Victus 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
HP Victus 15-fa2102nw (CX5U9EA) — игровой ноутбук с восьмиядерным Intel Core 5 210H и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц обеспечивает плавное движение в играх. Клавиатура оснащена подсветкой, над экраном расположена веб-камера. Для внешнего монитора предусмотрены HDMI и USB-C с выводом изображения. Для аксессуаров доступны два USB-A, для проводного интернета — Ethernet. Цвет корпуса — Mica Silver, ёмкость аккумулятора — 70 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук HP Victus 15-fa2102nw Core 5 210H 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (CX5U9EA) - по цене 128330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2102nw Core 5 210H 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (CX5U9EA)