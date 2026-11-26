Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C2NL7UT)
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ProBook 4 G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 710 руб.
В наличии
Код товара: 755270
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ProBook 4 G1i
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.17
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C2NL7UT)
HP ProBook 4 G1i 14 (C2NL7UT) — компактный ноутбук для офисной работы и видеовстреч. Intel Core Ultra 5 225U со встроенной графикой Intel Graphics дополнен 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. Матовый IPS-экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920 x 1200 удобен для документов и таблиц. Клавиатура оснащена подсветкой и защитой от пролива жидкости. Для периферии предусмотрены два USB-A и два USB-C с выводом изображения и зарядкой. Внешний монитор можно подключить и по HDMI, проводную сеть — через RJ-45. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор на 56 Вт·ч заряжается от комплектного блока USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ProBook 4 G1i
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
HP ProBook 4 G1i 14 (C2NL7UT) — компактный ноутбук для офисной работы и видеовстреч. Intel Core Ultra 5 225U со встроенной графикой Intel Graphics дополнен 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. Матовый IPS-экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920 x 1200 удобен для документов и таблиц. Клавиатура оснащена подсветкой и защитой от пролива жидкости. Для периферии предусмотрены два USB-A и два USB-C с выводом изображения и зарядкой. Внешний монитор можно подключить и по HDMI, проводную сеть — через RJ-45. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор на 56 Вт·ч заряжается от комплектного блока USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C2NL7UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 122710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C2NL7UT)