Ноутбук HP 15-fc0197nia Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D01R3EA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 570 руб.
В наличии
Код товара: 755264
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт·ч
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук HP 15-fc0197nia Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D01R3EA)
HP 15-fc0197nia (D01R3EA) — ноутбук для учёбы, браузера, документов и видеосвязи. Четырёхъядерный AMD Ryzen 3 7320U со встроенной графикой AMD Radeon 610M дополнен 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется с FreeDOS 3.0. Матовый экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение Full HD 1920 x 1080. Цифровой блок клавиатуры удобен для работы с таблицами, над экраном расположена веб-камера. Для периферии предусмотрены два USB-A и один USB-C для передачи данных, для внешнего монитора — HDMI. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Серебристый корпус весит 1,59 кг, ёмкость аккумулятора — 41 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт·ч
Страна производитель
Китай
HP 15-fc0197nia (D01R3EA) — ноутбук для учёбы, браузера, документов и видеосвязи. Четырёхъядерный AMD Ryzen 3 7320U со встроенной графикой AMD Radeon 610M дополнен 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется с FreeDOS 3.0. Матовый экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение Full HD 1920 x 1080. Цифровой блок клавиатуры удобен для работы с таблицами, над экраном расположена веб-камера. Для периферии предусмотрены два USB-A и один USB-C для передачи данных, для внешнего монитора — HDMI. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Серебристый корпус весит 1,59 кг, ёмкость аккумулятора — 41 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серебристый, AMD Ryzen 3, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук HP 15-fc0197nia Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D01R3EA) - по цене 45570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP 15-fc0197nia Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D01R3EA)