Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K101H8FU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IdeaPad Slim 3 15IRH10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 160 руб.
В наличии
Код товара: 755261
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IdeaPad Slim 3 15IRH10
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K101H8FU)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K101H8FU) — ноутбук для учёбы, офисной работы и видеосвязи. Восьмиядерный Intel Core i5-13420H со встроенной графикой Intel UHD работает с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Установлен SSD на 512 ГБ, предусмотрен второй слот M.2. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920 x 1200 удобен для документов и таблиц. Клавиатура оснащена цифровым блоком, а HD-камера — шторкой. Для подключения периферии есть два USB-A, USB-C с DisplayPort, HDMI и слот для карт SD. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ноутбук выполнен в цвете Luna Grey и оснащён аккумулятором на 50 Вт·ч.
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IdeaPad Slim 3 15IRH10
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K101H8FU) — ноутбук для учёбы, офисной работы и видеосвязи. Восьмиядерный Intel Core i5-13420H со встроенной графикой Intel UHD работает с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Установлен SSD на 512 ГБ, предусмотрен второй слот M.2. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920 x 1200 удобен для документов и таблиц. Клавиатура оснащена цифровым блоком, а HD-камера — шторкой. Для подключения периферии есть два USB-A, USB-C с DisplayPort, HDMI и слот для карт SD. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ноутбук выполнен в цвете Luna Grey и оснащён аккумулятором на 50 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K101H8FU) - по цене 64160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K101H8FU)