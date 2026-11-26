Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QDS8RR00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ThinkPad T14 Gen 6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 140 руб.
В наличии
Код товара: 755254
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ThinkPad T14 Gen 6
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.25
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QDS8RR00)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (21QDS8RR00) — 14-дюймовый рабочий ноутбук с Intel Core Ultra 5 225H и встроенной графикой Intel Arc 130T. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и яркостью 400 кд/м? удобен для документов и веб-приложений. Клавиатура оснащена подсветкой и TrackPoint. Для видеовстреч есть веб-камера, для входа — сканер отпечатка пальца. Для внешних мониторов и периферии доступны HDMI, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. К сети можно подключиться по Ethernet или Wi-Fi 6. Аккумулятор на 52,5 Вт·ч заряжается через USB-C.
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ThinkPad T14 Gen 6
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (21QDS8RR00) — 14-дюймовый рабочий ноутбук с Intel Core Ultra 5 225H и встроенной графикой Intel Arc 130T. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и яркостью 400 кд/м? удобен для документов и веб-приложений. Клавиатура оснащена подсветкой и TrackPoint. Для видеовстреч есть веб-камера, для входа — сканер отпечатка пальца. Для внешних мониторов и периферии доступны HDMI, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. К сети можно подключиться по Ethernet или Wi-Fi 6. Аккумулятор на 52,5 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QDS8RR00) - стоимость товара 144140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QDS8RR00)