Ноутбук Machcreator Aibook 14 Air Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS 3K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (JT009800TRU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machcreator Aibook 14 Air Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS 3K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (JT009800TRU)
Machcreator Aibook 14 Air (JT009800TRU) — компактный ноутбук с корпусом из магниевого сплава массой около 1 кг. Восьмиядерный Intel Core Ultra 7 256V со встроенной графикой Intel Arc 140V дополнен 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Pro. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880 x 1800 и частотой 120 Гц подходит для работы с текстом и графикой. Клавиатура оснащена подсветкой, а для входа предусмотрен сканер отпечатка пальца. К монитору можно подключиться по HDMI или Thunderbolt 4. Для аксессуаров предусмотрены USB-A, для фотографий — слот SD. Аккумулятор на 70 Вт·ч поддерживает зарядку через USB-C.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Aibook 14 Air Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS 3K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (JT009800TRU)