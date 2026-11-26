Ноутбук Machcreator One R6 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00G000HRU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
One R6
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 755250
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Характеристики
Бренд
Machcreator
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
One R6
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.42
Описание товара Ноутбук Machcreator One R6 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00G000HRU)
Machcreator One R6 (JJ00G000HRU) — 16-дюймовый ноутбук для офиса, учёбы и видеовстреч. Шестиядерный AMD Ryzen 5 7430U со встроенной графикой AMD Radeon Graphics дополнен 16 ГБ памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 120 Гц удобен для работы с таблицами и веб-приложениями. Клавиатура оснащена подсветкой и цифровым блоком, над экраном расположена веб-камера. Для внешнего монитора есть HDMI, для аксессуаров — USB-A и USB-C, для карт памяти — microSD. Доступно подключение к сети по Wi-Fi и Ethernet. Аккумулятор на 55 Вт·ч заряжается через USB-C.
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Бренд
Machcreator
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
One R6
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Machcreator One R6 (JJ00G000HRU) — 16-дюймовый ноутбук для офиса, учёбы и видеовстреч. Шестиядерный AMD Ryzen 5 7430U со встроенной графикой AMD Radeon Graphics дополнен 16 ГБ памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 120 Гц удобен для работы с таблицами и веб-приложениями. Клавиатура оснащена подсветкой и цифровым блоком, над экраном расположена веб-камера. Для внешнего монитора есть HDMI, для аксессуаров — USB-A и USB-C, для карт памяти — microSD. Доступно подключение к сети по Wi-Fi и Ethernet. Аккумулятор на 55 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Machcreator One R6 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00G000HRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator One R6 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00G000HRU)