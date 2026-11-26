Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (3WHK3KZ893SD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Gaming A16 GA63H
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 270 руб.
В наличии
Код товара: 755247
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gaming A16 GA63H
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.69
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (3WHK3KZ893SD)
Gigabyte Gaming A16 GA63H (3WHK3KZ893SD) — игровой ноутбук с восьмиядерным AMD Ryzen 7 260 и NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 16 ГБ DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 165 Гц подходит для динамичных игр. Клавиатура оснащена подсветкой, для видеосвязи предусмотрена веб-камера. Для внешнего монитора есть HDMI 2.1 и USB-C с USB4 и DisplayPort. Также доступны три USB-A, гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Чёрный корпус весит около 2,2 кг, ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
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Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gaming A16 GA63H
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Gigabyte Gaming A16 GA63H (3WHK3KZ893SD) — игровой ноутбук с восьмиядерным AMD Ryzen 7 260 и NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 16 ГБ DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 165 Гц подходит для динамичных игр. Клавиатура оснащена подсветкой, для видеосвязи предусмотрена веб-камера. Для внешнего монитора есть HDMI 2.1 и USB-C с USB4 и DisplayPort. Также доступны три USB-A, гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Чёрный корпус весит около 2,2 кг, ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (3WHK3KZ893SD) - стоимость товара 141270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (3WHK3KZ893SD)