Ноутбук Gigabyte Gaming A16 Core Ultra 9 185H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (EWHS3KZ894SD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Gaming A16 EWH
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 870 руб.
В наличии
Код товара: 755243
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gaming A16 EWH
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.73
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 Core Ultra 9 185H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (EWHS3KZ894SD)
Gigabyte Gaming A16 EWH (EWHS3KZ894SD) — игровой ноутбук с 16-ядерным Intel Core Ultra 9 185H и NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 165 Гц подходит для динамичных игр и работы с графикой. Клавиатура оснащена подсветкой, над экраном расположена веб-камера. Внешний монитор можно подключить по HDMI или USB-C с DisplayPort. Для аксессуаров предусмотрены три USB-A, для сети — Ethernet и Wi-Fi 6. Чёрный корпус весит 2,2 кг, ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
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Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gaming A16 EWH
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Gigabyte Gaming A16 EWH (EWHS3KZ894SD) — игровой ноутбук с 16-ядерным Intel Core Ultra 9 185H и NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 165 Гц подходит для динамичных игр и работы с графикой. Клавиатура оснащена подсветкой, над экраном расположена веб-камера. Внешний монитор можно подключить по HDMI или USB-C с DisplayPort. Для аксессуаров предусмотрены три USB-A, для сети — Ethernet и Wi-Fi 6. Чёрный корпус весит 2,2 кг, ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 Core Ultra 9 185H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (EWHS3KZ894SD) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 147870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 Core Ultra 9 185H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (EWHS3KZ894SD)