Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (1VH93KZC93AD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
AERO X16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 550 руб.
В наличии
Код товара: 755242
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
AERO X16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.88
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (1VH93KZC93AD)
Gigabyte AERO X16 1VH (1VH93KZC93AD) — ноутбук для игр, монтажа и работы с графикой. Восьмиядерный AMD Ryzen AI 7 350 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти дополнены 16 ГБ памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 165 Гц даёт место для панелей редактора и плавно отображает движение. Клавиатура оснащена подсветкой. Внешний монитор подключается по HDMI 2.1 или USB-C с USB4 и DisplayPort. Для аксессуаров есть три USB-A, для сети — Ethernet и Wi-Fi 6E. Чёрный ноутбук весит около 1,9 кг, ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
AERO X16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
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Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Gigabyte AERO X16 1VH (1VH93KZC93AD) — ноутбук для игр, монтажа и работы с графикой. Восьмиядерный AMD Ryzen AI 7 350 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти дополнены 16 ГБ памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 165 Гц даёт место для панелей редактора и плавно отображает движение. Клавиатура оснащена подсветкой. Внешний монитор подключается по HDMI 2.1 или USB-C с USB4 и DisplayPort. Для аксессуаров есть три USB-A, для сети — Ethernet и Wi-Fi 6E. Чёрный ноутбук весит около 1,9 кг, ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (1VH93KZC93AD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 137550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (1VH93KZC93AD)