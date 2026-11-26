Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (3VHK3KZC64SD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Gaming A18 GA83H
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 450 руб.
В наличии
Код товара: 755241
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gaming A18 GA83H
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.69
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (3VHK3KZC64SD)
Gigabyte Gaming A18 GA83H (3VHK3KZC64SD) — игровой ноутбук с 18-дюймовым экраном. Восьмиядерный AMD Ryzen 7 260 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти работают с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Для игр и файлов установлен SSD на 1 ТБ. Операционная система не предустановлена. IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 165 Гц совмещает высокую детализацию и плавность движения. Клавиатура оснащена подсветкой и цифровым блоком. Для подключения монитора предусмотрены HDMI 2.1 и USB-C с USB4 и DisplayPort, для аксессуаров — три USB-A. Есть Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Чёрный корпус весит около 2,8 кг. Ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gaming A18 GA83H
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
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Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Gigabyte Gaming A18 GA83H (3VHK3KZC64SD) — игровой ноутбук с 18-дюймовым экраном. Восьмиядерный AMD Ryzen 7 260 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти работают с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Для игр и файлов установлен SSD на 1 ТБ. Операционная система не предустановлена. IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 165 Гц совмещает высокую детализацию и плавность движения. Клавиатура оснащена подсветкой и цифровым блоком. Для подключения монитора предусмотрены HDMI 2.1 и USB-C с USB4 и DisplayPort, для аксессуаров — три USB-A. Есть Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Чёрный корпус весит около 2,8 кг. Ёмкость аккумулятора — 76 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (3VHK3KZC64SD) - стоимость товара 165450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (3VHK3KZC64SD)