Ноутбук MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS white WiFi BT Cam (9S7-265L54-090)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Crosshair A16 HX MLG Edition
Операционная система
DOS
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
202 650 руб.
В наличии
Код товара: 755240
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Crosshair A16 HX MLG Edition
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
80 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.51
Описание товара Ноутбук MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS white WiFi BT Cam (9S7-265L54-090)
MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY — игровой ноутбук в белом корпусе Stellar White. 16-ядерный AMD Ryzen 9 8940HX и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти дополнены 16 ГБ памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. В этой комплектации установлен FreeDOS, Windows можно установить отдельно. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 240 Гц рассчитан на динамичные игры. Клавиатура оснащена подсветкой, а для внешних мониторов предусмотрены HDMI и USB-C с DisplayPort. Для периферии есть три USB-A и два USB-C. К сети можно подключиться по гигабитному Ethernet или Wi-Fi 6E. Ноутбук весит 2,3 кг и оснащён аккумулятором на 80 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Crosshair A16 HX MLG Edition
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
80 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY — игровой ноутбук в белом корпусе Stellar White. 16-ядерный AMD Ryzen 9 8940HX и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти дополнены 16 ГБ памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. В этой комплектации установлен FreeDOS, Windows можно установить отдельно. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 240 Гц рассчитан на динамичные игры. Клавиатура оснащена подсветкой, а для внешних мониторов предусмотрены HDMI и USB-C с DisplayPort. Для периферии есть три USB-A и два USB-C. К сети можно подключиться по гигабитному Ethernet или Wi-Fi 6E. Ноутбук весит 2,3 кг и оснащён аккумулятором на 80 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Белые, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS white WiFi BT Cam (9S7-265L54-090) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 202650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS white WiFi BT Cam (9S7-265L54-090)