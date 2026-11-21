Celine Dion - These Are Special Times (coloured) (0199584714219) виниловая пластинка
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 755199
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 180 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
300
Описание товара Celine Dion - These Are Special Times (coloured) (0199584714219) виниловая пластинка
Celine Dion - These Are Special Times (coloured) (0199584714219) виниловая пластинка
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Бренд
SONY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Celine Dion - These Are Special Times (coloured) (0199584714219) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Celine Dion - These Are Special Times (coloured) (0199584714219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6180 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Celine Dion - These Are Special Times (coloured) (0199584714219) виниловая пластинка