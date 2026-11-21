Joe Hisaishi - Symphony No.3 - Metaphysica, Harp Concerto (0028948786688) виниловая пластинка
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
В наличии
Код товара: 755163
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Hisaishi - Symphony No.3 - Metaphysica, Harp Concerto (0028948786688) виниловая пластинка
Joe Hisaishi - Symphony No.3 - Metaphysica, Harp Concerto (0028948786688) виниловая пластинка
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Бренд
Deutsche Grammophon
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Joe Hisaishi - Symphony No.3 - Metaphysica, Harp Concerto (0028948786688) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Hisaishi - Symphony No.3 - Metaphysica, Harp Concerto (0028948786688) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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