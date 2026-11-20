Коррозия Металла - Russian Vodka (Clear) (4640001406720) Виниловая Пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Коррозия Металла
Альбом (сингл)
Russian Vodka
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
специальное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 755118
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406720
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Коррозия Металла
Альбом (сингл)
Russian Vodka
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Съешь живьём; Russian Vodka; Танк вампира; Весёлый Роджер; Чёрный корабль; Зов теней; К.К.К.; Crazy House; Низвержение в Мальмстрим; Нойз; Russian Vodka 25
Версия издания
специальное
Ремастированное издание
да
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Коррозия Металла - Russian Vodka (Clear) (4640001406720) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Russian Vodka» — Коррозия Металла. В издание вошли следующие композиции: Съешь живьём; Russian Vodka; Танк вампира; Весёлый Роджер; Чёрный корабль; Зов теней; К.К.К.; Crazy House; Низвержение в Мальмстрим; Нойз; Russian Vodka 25.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитThe Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитRoyal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитModern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) винило...
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406720
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Коррозия Металла
Альбом (сингл)
Russian Vodka
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Съешь живьём; Russian Vodka; Танк вампира; Весёлый Роджер; Чёрный корабль; Зов теней; К.К.К.; Crazy House; Низвержение в Мальмстрим; Нойз; Russian Vodka 25
Развернуть
Версия издания
специальное
Ремастированное издание
да
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Виниловое издание «Russian Vodka» — Коррозия Металла. В издание вошли следующие композиции: Съешь живьём; Russian Vodka; Танк вампира; Весёлый Роджер; Чёрный корабль; Зов теней; К.К.К.; Crazy House; Низвержение в Мальмстрим; Нойз; Russian Vodka 25.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Коррозия Металла - Russian Vodka (Clear) (4640001406720) Виниловая Пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коррозия Металла - Russian Vodka (Clear) (4640001406720) Виниловая Пластинка