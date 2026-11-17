Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-38P-310A 15.6" FHD IPS Core3 N355 UMA 8GB LPDDR5 256GB SSD NoOS Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 510 руб.
В наличии
Код товара: 755108
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44 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 3
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-38P-310A 15.6" FHD IPS Core3 N355 UMA 8GB LPDDR5 256GB SSD NoOS Silver
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-38P-310A — это легкое и сбалансированное решение для повседневных офисных задач, учебы и домашнего использования. Небольшой вес и тонкий серебристый корпус позволяют без труда носить устройство в рюкзаке или сумке в течение всего дня. Матовый дисплей снижает нагрузку на зрение при длительном чтении документов и просмотре веб-страниц, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает набор текстов и работу с таблицами максимально удобными. [1, 2]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 3
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-38P-310A — это легкое и сбалансированное решение для повседневных офисных задач, учебы и домашнего использования. Небольшой вес и тонкий серебристый корпус позволяют без труда носить устройство в рюкзаке или сумке в течение всего дня. Матовый дисплей снижает нагрузку на зрение при длительном чтении документов и просмотре веб-страниц, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает набор текстов и работу с таблицами максимально удобными. [1, 2]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-38P-310A 15.6" FHD IPS Core3 N355 UMA 8GB LPDDR5 256GB SSD NoOS Silver - купить по цене 44510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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