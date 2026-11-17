Ноутбук Acer Swift Air SFA14-I31-50WC 14" WUXGA IPS 120Hz Core 5 320 12 GB LPDDR5X 512 GB Green NoOS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Core 5 (Series 3)
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
12 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 300 руб.
В наличии
Код товара: 755105
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Core 5 (Series 3)
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
12 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.63
Описание товара Ноутбук Acer Swift Air SFA14-I31-50WC 14" WUXGA IPS 120Hz Core 5 320 12 GB LPDDR5X 512 GB Green NoOS
Ультрабук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-50WC объединяет исключительную легкость и высокую производительность для комфортной работы в любом месте. Тонкий алюминиевый корпус стильного зеленого цвета почти не ощущается в сумке, поэтому модель отлично подходит для частых поездок и деловых встреч. Матовый дисплей с плавной картинкой снижает утомляемость глаз при длительном чтении, а емкий аккумулятор обеспечивает продолжительную автономность вдали от розетки. [1, 2, 3, 4, 5]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Core 5 (Series 3)
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
12 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ультрабук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-50WC объединяет исключительную легкость и высокую производительность для комфортной работы в любом месте. Тонкий алюминиевый корпус стильного зеленого цвета почти не ощущается в сумке, поэтому модель отлично подходит для частых поездок и деловых встреч. Матовый дисплей с плавной картинкой снижает утомляемость глаз при длительном чтении, а емкий аккумулятор обеспечивает продолжительную автономность вдали от розетки. [1, 2, 3, 4, 5]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Swift Air SFA14-I31-50WC 14" WUXGA IPS 120Hz Core 5 320 12 GB LPDDR5X 512 GB Green NoOS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 73300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Air SFA14-I31-50WC 14" WUXGA IPS 120Hz Core 5 320 12 GB LPDDR5X 512 GB Green NoOS