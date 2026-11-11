Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363)
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Описание товара Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363)
В честь 100-летия со дня рождения Джона Колтрейна Брэнфорд Марсалис, его квартет и певица Дайан Ривз исполняют все песни из классического альбома «John Coltrane & Johnny Hartman», создавая свежую уникальную дань уважения легендарному музыканту. В качестве бонуса Марсалис также блистает в шести дополнительных инструментальных композициях Колтрейна. Издание на виниле Брэнфорд Марсалис и Дайан Ривз отдают альбомом Dedicated to You дань уважения Джону Колтрейну в честь столетия легенды джаза. Знаменитый саксофонист и его квартет в составе пианиста Джои Кальдераццо, басиста Эрика Ревиса и барабанщика Джастина Фолкнера вместе потрясающей певицей Дайаной Ривз предлагают потрясающие новые интерпретации шести стандартов, которые появились на альбоме 1963 года John Coltrane and Johnny Hartman, а также дополнительные инструментальные исполнения композиций из репертуара Колтрейна.
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