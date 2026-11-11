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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)

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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella &amp; Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) - фото 1
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella &amp; Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella &amp; Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) - фото 1
  • Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella &amp; Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
В наличии
Код товара: 755041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ella Fitzgerald: Have Yourself a Merry Little Christmas, Louis Armstrong: Christmas in New Orleans, Ella Fitzgerald: Jingle Bells, Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: I've Got My Love to Keep Me Warm, Ella Fitzgerald: Sleigh Ride, Louis Armstrong: Cool Yule, Ella Fitzgerald: Good Morning Blues, Louis Armstrong: Winter Wonderland, Ella Fitzgerald: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Louis Armstrong: Moments to Remember, Ella Fitzgerald: Santa Claus is Coming to Town, Louis Armstrong: Christmas
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong in the Winter Wonderland — эксклюзивный рождественский виниловый сборник, объединяющий 16 самых известных праздничных композиций в исполнении двух величайших джазовых артистов XX века. Релиз ориентирован на широкую аудиторию и станет отличным подарком к новогодним праздникам как для поклонников классического джаза, так и для покупателей, выбирающих атмосферную рождественскую музыку. Главная особенность издания — оригинальная рождественская сказка, размещённая внутри пластинки в формате иллюстрированного рассказа. История, вдохновлённая судьбами Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, превращает релиз не просто в музыкальную компиляцию, а в коллекционный подарочный объект, который выгодно выделяется среди традиционных рождественских изданий.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ella Fitzgerald: Have Yourself a Merry Little Christmas, Louis Armstrong: Christmas in New Orleans, Ella Fitzgerald: Jingle Bells, Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: I've Got My Love to Keep Me Warm, Ella Fitzgerald: Sleigh Ride, Louis Armstrong: Cool Yule, Ella Fitzgerald: Good Morning Blues, Louis Armstrong: Winter Wonderland, Ella Fitzgerald: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Louis Armstrong: Moments to Remember, Ella Fitzgerald: Santa Claus is Coming to Town, Louis Armstrong: Christmas
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong in the Winter Wonderland — эксклюзивный рождественский виниловый сборник, объединяющий 16 самых известных праздничных композиций в исполнении двух величайших джазовых артистов XX века. Релиз ориентирован на широкую аудиторию и станет отличным подарком к новогодним праздникам как для поклонников классического джаза, так и для покупателей, выбирающих атмосферную рождественскую музыку. Главная особенность издания — оригинальная рождественская сказка, размещённая внутри пластинки в формате иллюстрированного рассказа. История, вдохновлённая судьбами Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, превращает релиз не просто в музыкальную компиляцию, а в коллекционный подарочный объект, который выгодно выделяется среди традиционных рождественских изданий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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