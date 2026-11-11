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Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562)

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Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 1
Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 2
Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 3
Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Yahel, Ari Hoenig, Mike Moreno, Seamus Blake
Альбом (сингл)
Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 1
  • Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 2
  • Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 3
  • Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 
В наличии
Код товара: 755039
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562)
5 500 руб.
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Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241444562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Yahel, Ari Hoenig, Mike Moreno, Seamus Blake
Альбом (сингл)
Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Breathe, On The Run (Part 1), Time Any Colour You Like, The Great Gig In The Sky, Money, Brain Damage
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562)

Альбом Jazz Side of the Moon являющийся данью уважения альбому Pink Floyd Dark Side of the Moon отметившему свое 50-летие в 2023 году, — одна из самых ярких жемчужин в каталоге известного аудиофильского лейбла Chesky Records. Он был записан в 2007 году в церкви Святого Петра в Нью-Йорке джазовой супергруппой, в состав которой входили органист Сэм Яхель, барабанщик Ари Хёниг, гитарист Майк Морено и тенор-саксофонист Шеймус Блейк. Квартет по-новому взглянул на старую классику, преобразив её так, чтобы сохранить дух оригинального альбома 1973 года, но при этом добавить что-то новое и освежающе необычное. Среди ярких моментов пластинки — потрясающие интерпретации любимых песен Pink Floyd: «Time», «The Great Gig In The Sky» и «Money». Альбом Jazz Side of the Moon переиздан ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле с одноступенчатым покрытием. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562)




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241444562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Yahel, Ari Hoenig, Mike Moreno, Seamus Blake
Альбом (сингл)
Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Breathe, On The Run (Part 1), Time Any Colour You Like, The Great Gig In The Sky, Money, Brain Damage
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Jazz Side of the Moon являющийся данью уважения альбому Pink Floyd Dark Side of the Moon отметившему свое 50-летие в 2023 году, — одна из самых ярких жемчужин в каталоге известного аудиофильского лейбла Chesky Records. Он был записан в 2007 году в церкви Святого Петра в Нью-Йорке джазовой супергруппой, в состав которой входили органист Сэм Яхель, барабанщик Ари Хёниг, гитарист Майк Морено и тенор-саксофонист Шеймус Блейк. Квартет по-новому взглянул на старую классику, преобразив её так, чтобы сохранить дух оригинального альбома 1973 года, но при этом добавить что-то новое и освежающе необычное. Среди ярких моментов пластинки — потрясающие интерпретации любимых песен Pink Floyd: «Time», «The Great Gig In The Sky» и «Money». Альбом Jazz Side of the Moon переиздан ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле с одноступенчатым покрытием. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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