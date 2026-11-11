Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817)
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Описание товара Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817)
Гитарист Джо Пасс сомневался, получится ли у него альбом Blues for 2 дуэт с тенор-саксофонистом Зутом Симсом. „Для меня это было бы немного необычно, поскольку я не принадлежу к школе ритм-гитары с четырьмя ритмами в такте“. Хотя он и не врывается в ритм, как Фредди Грин, аккомпанемент и соло Пасса настолько элегантны и непринужденны, что кажется, будто все дается легко. Пока Пасс парит, поддерживает и взмывает ввысь, Симс следует его примеру, они переплетаются, словно альпинисты на скале, как в вертикальном «Твистере»». — «Revinylized» Кен Микаллеф, Stereophile октябрь 2025 г. «Как сказал Пасс: „Гитара и тенор-саксофон всегда были хорошим сочетанием. Я думаю, что, находясь в одном регистре, это приятное сочетание и мягкое звучание“. И это действительно подтверждается химией между этими двумя легендами джаза. Непринужденный теплый тон саксофона Симса и роскошное аккордовое звучание гитары Пасса. Оба музыканта находятся в одной комнате, и гитара Пасса — особенно с этим очаровательно звучащим картриджем Analog Relax EX500 — никогда не звучала лучше. Все просто льется легко и непринужденно, и мне очень нравятся их интерпретации таких стандартов, как „Dindi“ и „Pennies from Heaven“». — Майлз Б. Астор, лауреат премии Positive Feedback Writer's Choice Awards 2025 года. Полный текст рецензии можно прочитать здесь . В своих заметках к этому альбому Джо Пасс отметил, что в молодости он определил, что его идеальный партнер по тенор-саксофону должен обладать богатым тембром, гармонической мудростью, уважением к мелодии и желанием играть в стиле свинг. Это неудивительно; Пасс описывал свои собственные качества, и в 1982 году, когда пришло время гитаристу и Зуту Симсу записаться в дуэте, уже после шести тактов стало ясно, что это идеальное творческое сочетание. Пасс был в высшей степени прирожденным исполнителем, его соло звучали раскачивающе с первой ноты. Симс также в более поздние годы был мастером лирического выражения в балладах. Его лиризм здесь, особенно в "Remember", дополняется его непринужденной энергичностью в более быстрых произведениях. Пасс прекрасно аккомпанирует Симсу и солирует с присущей ему изобретательностью. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.
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