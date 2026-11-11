Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andreas - Metamorfosa (4251804141383)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andreas
Альбом (сингл)
Metamorfosa
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 755034
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804141383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andreas
Альбом (сингл)
Metamorfosa
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Leghermes, Metamorfosa, Elfa, Tristeza, I te porti la lom, Nos sun le cosmos, Azeleraziun, Cub de dlacia
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andreas - Metamorfosa (4251804141383)
Metamorfosa — это совместный студийный альбом немецкого техно-продюсера Марка Ромбоя, итальянской певицы Марлен Шуэн и бельгийского музыканта Димитри Андреаса, выпущенный в 2023 году Издание на виниле Альбом стал продолжением экспериментов Ромбоя по слиянию электронной музыки с другими жанрами, ранее представленных в его работах с оркестрами и в альбоме «Music Made For Aliens». На "Metamorfosa" необычное трио создает захватывающее, атмосферное сочетание электронных звуков, фортепиано, скрипки, перкуссии, а также ангельского вокала. В результате получаются изысканные звуки, чистые и умиротворяющие, воодушевляющие и прекрасные.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804141383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andreas
Альбом (сингл)
Metamorfosa
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Leghermes, Metamorfosa, Elfa, Tristeza, I te porti la lom, Nos sun le cosmos, Azeleraziun, Cub de dlacia
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Metamorfosa — это совместный студийный альбом немецкого техно-продюсера Марка Ромбоя, итальянской певицы Марлен Шуэн и бельгийского музыканта Димитри Андреаса, выпущенный в 2023 году Издание на виниле Альбом стал продолжением экспериментов Ромбоя по слиянию электронной музыки с другими жанрами, ранее представленных в его работах с оркестрами и в альбоме «Music Made For Aliens». На "Metamorfosa" необычное трио создает захватывающее, атмосферное сочетание электронных звуков, фортепиано, скрипки, перкуссии, а также ангельского вокала. В результате получаются изысканные звуки, чистые и умиротворяющие, воодушевляющие и прекрасные.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andreas - Metamorfosa (4251804141383) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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