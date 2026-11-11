Top.Mail.Ru
Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pino Palladino &amp; Blake Mills - That Wasn&#039;t A Dream (0602478375873) - фото 1
Pino Palladino &amp; Blake Mills - That Wasn&#039;t A Dream (0602478375873) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino Palladino & Blake Mills
Альбом (сингл)
That Wasn't A Dream
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pino Palladino &amp; Blake Mills - That Wasn&#039;t A Dream (0602478375873) - фото 1
  • Pino Palladino &amp; Blake Mills - That Wasn&#039;t A Dream (0602478375873) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 
В наличии
Код товара: 755033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)
11 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino Palladino & Blake Mills
Альбом (сингл)
That Wasn't A Dream
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lento-allegro Moderato Allegro-scherzando, Andante, Allegro Mosso, Impetuoso, Poco Agitato, Vivace, Adagio
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)

«Благородное исполнение обеих сонат мисс Реймонд и мисс Ли-Коэн должно сделать этот диск лучшим выбором среди современных записей». — World Music Report «Этот альбом можно описать и словом «великолепный». Звучание Ноэми Раймон теплое, насыщенное и выразительное, с безупречной интонацией и четким пониманием мелодического направления. В сочетании с виртуозностью и элегантной игрой на клавишных Ли-Коэна, они плавно обмениваются музыкальными идеями. Они увлекают слушателя в глубоко захватывающее путешествие по звуковым мирам Рахманинова и Ребекки Кларк». — Крис Вольф, Classic 107 В этом альбоме виолончелистка Ноэми Раймон и пианистка Женни Ли-Коэн органично объединяют два музыкальных мира посредством диалога между двумя музыкантами и двумя композиторами, исполняя глубоко личные и выразительные произведения, погружаясь в сонаты, оставившие неизгладимый след в их творческом пути. Результатом стало проникновенное, искреннее исследование силы музыки, способной объединять и вдохновлять.

Отзывы о товаре Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino Palladino & Blake Mills
Альбом (сингл)
That Wasn't A Dream
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lento-allegro Moderato Allegro-scherzando, Andante, Allegro Mosso, Impetuoso, Poco Agitato, Vivace, Adagio
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
«Благородное исполнение обеих сонат мисс Реймонд и мисс Ли-Коэн должно сделать этот диск лучшим выбором среди современных записей». — World Music Report «Этот альбом можно описать и словом «великолепный». Звучание Ноэми Раймон теплое, насыщенное и выразительное, с безупречной интонацией и четким пониманием мелодического направления. В сочетании с виртуозностью и элегантной игрой на клавишных Ли-Коэна, они плавно обмениваются музыкальными идеями. Они увлекают слушателя в глубоко захватывающее путешествие по звуковым мирам Рахманинова и Ребекки Кларк». — Крис Вольф, Classic 107 В этом альбоме виолончелистка Ноэми Раймон и пианистка Женни Ли-Коэн органично объединяют два музыкальных мира посредством диалога между двумя музыкантами и двумя композиторами, исполняя глубоко личные и выразительные произведения, погружаясь в сонаты, оставившие неизгладимый след в их творческом пути. Результатом стало проникновенное, искреннее исследование силы музыки, способной объединять и вдохновлять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...