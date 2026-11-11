Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)
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Характеристики
Описание товара Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)
«Благородное исполнение обеих сонат мисс Реймонд и мисс Ли-Коэн должно сделать этот диск лучшим выбором среди современных записей». — World Music Report «Этот альбом можно описать и словом «великолепный». Звучание Ноэми Раймон теплое, насыщенное и выразительное, с безупречной интонацией и четким пониманием мелодического направления. В сочетании с виртуозностью и элегантной игрой на клавишных Ли-Коэна, они плавно обмениваются музыкальными идеями. Они увлекают слушателя в глубоко захватывающее путешествие по звуковым мирам Рахманинова и Ребекки Кларк». — Крис Вольф, Classic 107 В этом альбоме виолончелистка Ноэми Раймон и пианистка Женни Ли-Коэн органично объединяют два музыкальных мира посредством диалога между двумя музыкантами и двумя композиторами, исполняя глубоко личные и выразительные произведения, погружаясь в сонаты, оставившие неизгладимый след в их творческом пути. Результатом стало проникновенное, искреннее исследование силы музыки, способной объединять и вдохновлять.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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