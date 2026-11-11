Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino Palladino & Blake Mills
Альбом (сингл)
That Wasn't A Dream
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 755032
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478375873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino Palladino & Blake Mills
Альбом (сингл)
That Wasn't A Dream
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Contour, I Laugh In The Mouth Of The Lion, Somnambulista, Taka, What Is Wrong With You?, Heat Sink That Was A Dream
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873)
Басист Пино Палладино, востребованный студийный музыкант, играл со многими гигантами, включая Элтона Джона, Tears for Fears, Дэвида Гилмора, Д’Анджело и Адель. Он продемонстрировал свой джазовый талант, работая с такими артистами, как Ману Каче и Доминик Миллер. В 2021 году на лейбле Impulse! Records вышла его первая совместная работа с гитаристом и мультиинструменталистом Блейком Миллсом «Notes with Attachments». Сочетание джаза, минималистичного фанка, инди-рока и тонких мелодий нашло отклик как у слушателей, так и у критиков, вызвав даже сравнения с «Hejira» Джони Митчелл и «Bitches Brew» Майлза Дэвиса. Теперь Палладино и Миллс возвращаются со своим вторым совместным альбомом, который продолжает и развивает их собственное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478375873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino Palladino & Blake Mills
Альбом (сингл)
That Wasn't A Dream
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Contour, I Laugh In The Mouth Of The Lion, Somnambulista, Taka, What Is Wrong With You?, Heat Sink That Was A Dream
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Басист Пино Палладино, востребованный студийный музыкант, играл со многими гигантами, включая Элтона Джона, Tears for Fears, Дэвида Гилмора, Д’Анджело и Адель. Он продемонстрировал свой джазовый талант, работая с такими артистами, как Ману Каче и Доминик Миллер. В 2021 году на лейбле Impulse! Records вышла его первая совместная работа с гитаристом и мультиинструменталистом Блейком Миллсом «Notes with Attachments». Сочетание джаза, минималистичного фанка, инди-рока и тонких мелодий нашло отклик как у слушателей, так и у критиков, вызвав даже сравнения с «Hejira» Джони Митчелл и «Bitches Brew» Майлза Дэвиса. Теперь Палладино и Миллс возвращаются со своим вторым совместным альбомом, который продолжает и развивает их собственное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pino Palladino & Blake Mills - That Wasn't A Dream (0602478375873) - данный товар вы можете купить по цене 4580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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