Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767)
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Характеристики
Описание товара Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767)
Особенно поучительно после великолепных студийных записей концертов Мендельсона услышать захватывающую запись живого концерта, сделанную в Штутгарте несколько лет спустя с главным дирижером Королевского симфонического оркестра Хансом Мюллером-Краем (1959), и оценить, какой феноменальной скрипачкой была Йоханна Марци, без всякой мысли о позерстве или претенциозности, всегда аутентичная, полная выразительности и с изысканным, утонченным вкусом. — из аннотаций Кристофа Шлюрена. «Молодая Ида Гендель была технически в превосходной форме в Штутгарте в 1953-55 годах, когда она транслировала Концерт Мендельсона под управлением Ханса Мюллера-Края, ее исполнение, как всегда, отличалось мягким тембром, пламенностью… всегда оставаясь неповторимой». — Журнал Gramophone
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