Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Jean Antonietti
Альбом (сингл)
Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 755028
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5 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Jean Antonietti
Альбом (сингл)
Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Assai, Tempo Di Menuetto Ma Molto Moderato E Grazioso, Allegro Vivace, Allegro, Andante, Rondo - Allegretto Grazioso
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
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Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Jean Antonietti
Альбом (сингл)
Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Assai, Tempo Di Menuetto Ma Molto Moderato E Grazioso, Allegro Vivace, Allegro, Andante, Rondo - Allegretto Grazioso
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
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Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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