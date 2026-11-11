Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210)
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Характеристики
Описание товара Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210)
Бенни Картер встречается с Оскаром Питерсоном – двумя ветеранами джазовой сцены Verve 1950-х годов, записавшимися здесь три десятилетия спустя в непринужденном формате квинтета! Альбом имеет схожий формат с некоторыми легкими и плавными записями Verve прошлых лет – что неудивительно, учитывая, что продюсером выступил Норман Гранц – и здесь достаточно места для того, чтобы потрясающий альт Картера парил над плавными ритмами Джо Пасса на гитаре, Дэйва Янга на басу и Мартина Дрю на барабанах. В альбом вошли треки «Sweet Lorraine», «Just Friends», «Whispering», «Some Kind of Blues» и «Baubles, Bangles & Beads». Этот 180-граммовый переиздание от Analogue Productions, мастеринг которого был выполнен Мэтью Латтансом в Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты, а печать произведена на Quality Record Pressings для обеспечения оптимального качества звука, представляет собой исключительный диск для аудиофилов. Диск помещен в разворачивающийся конверт Stoughton Printing Tip-On.
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