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Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210)

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Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 1
Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 2
Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 3
Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 4
Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Benny Carter, Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Benny Carter Meets Oscar Peterson
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 1
  • Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 2
  • Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 3
  • Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 4
  • Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
В наличии
Код товара: 755021
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210)
6 410 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Benny Carter, Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Benny Carter Meets Oscar Peterson
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Just Friends, Sweet Lorraine, Baubles, Bangles And Beats, It's A Wonderful World, If I Had You, Whisperin', Some Kind Of Blues
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210)

Бенни Картер встречается с Оскаром Питерсоном – двумя ветеранами джазовой сцены Verve 1950-х годов, записавшимися здесь три десятилетия спустя в непринужденном формате квинтета! Альбом имеет схожий формат с некоторыми легкими и плавными записями Verve прошлых лет – что неудивительно, учитывая, что продюсером выступил Норман Гранц – и здесь достаточно места для того, чтобы потрясающий альт Картера парил над плавными ритмами Джо Пасса на гитаре, Дэйва Янга на басу и Мартина Дрю на барабанах. В альбом вошли треки «Sweet Lorraine», «Just Friends», «Whispering», «Some Kind of Blues» и «Baubles, Bangles & Beads». Этот 180-граммовый переиздание от Analogue Productions, мастеринг которого был выполнен Мэтью Латтансом в Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты, а печать произведена на Quality Record Pressings для обеспечения оптимального качества звука, представляет собой исключительный диск для аудиофилов. Диск помещен в разворачивающийся конверт Stoughton Printing Tip-On.

Отзывы о товаре Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210)




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Benny Carter, Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Benny Carter Meets Oscar Peterson
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Just Friends, Sweet Lorraine, Baubles, Bangles And Beats, It's A Wonderful World, If I Had You, Whisperin', Some Kind Of Blues
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Бенни Картер встречается с Оскаром Питерсоном – двумя ветеранами джазовой сцены Verve 1950-х годов, записавшимися здесь три десятилетия спустя в непринужденном формате квинтета! Альбом имеет схожий формат с некоторыми легкими и плавными записями Verve прошлых лет – что неудивительно, учитывая, что продюсером выступил Норман Гранц – и здесь достаточно места для того, чтобы потрясающий альт Картера парил над плавными ритмами Джо Пасса на гитаре, Дэйва Янга на басу и Мартина Дрю на барабанах. В альбом вошли треки «Sweet Lorraine», «Just Friends», «Whispering», «Some Kind of Blues» и «Baubles, Bangles & Beads». Этот 180-граммовый переиздание от Analogue Productions, мастеринг которого был выполнен Мэтью Латтансом в Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты, а печать произведена на Quality Record Pressings для обеспечения оптимального качества звука, представляет собой исключительный диск для аудиофилов. Диск помещен в разворачивающийся конверт Stoughton Printing Tip-On.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Benny Carter, Oscar Peterson - Benny Carter Meets Oscar Peterson (Analogue) (0753088019210) - купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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