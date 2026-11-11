Eraldo Bernocchi, Jo Quail; FM Einheit - Rosebud (coloured) (5060197761363)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Jo Quail, FM Einheit
Альбом (сингл)
Rosebud
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 755019
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Jo Quail, FM Einheit
Альбом (сингл)
Rosebud
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bloom, Ministry of Disinformation, Xanadu, Kangoo, A Moment, The Inquirer
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Eraldo Bernocchi, Jo Quail; FM Einheit - Rosebud (coloured) (5060197761363)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Jo Quail, FM Einheit
Альбом (сингл)
Rosebud
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bloom, Ministry of Disinformation, Xanadu, Kangoo, A Moment, The Inquirer
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Eraldo Bernocchi, Jo Quail; FM Einheit - Rosebud (coloured) (5060197761363) - этот товар вы можете купить по цене 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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