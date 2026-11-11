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Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
В наличии
Код товара: 754976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка

Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Smith - Softly As A Summer Breeze (0602478204685) виниловая пластинка – стоимость товара 4700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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