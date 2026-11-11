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Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 
В наличии
Код товара: 754912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка
8 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка

Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kyung-Wha Chung - Tchaikovsky / Sibelius: Violin Concertos (Analogue) (0028948716081) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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