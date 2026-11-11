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David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
В наличии
Код товара: 754910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка
4 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка

David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка

Отзывы о товаре David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - The Shel Talmy Recordings (5026854442273) виниловая пластинка - по цене 4010 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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