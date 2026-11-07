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SSD Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 980 руб. 
В наличии
Код товара: 754848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT
8 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT

Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Описание
Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 250GB P400 Lite P400LP250GM28H PATRIOT - по цене 8980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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