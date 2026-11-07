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Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
995 490 руб. 
В наличии
Код товара: 754833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI
995 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
55х53х22
Вес, кг.
7

Описание товара Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI

Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI



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Отзывы о товаре Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Контроллер WiFi 16GE 12SFP+ AE9700-M LIC-F SNS1Y HUAWEI - по цене 995490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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