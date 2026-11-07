Mesh Wi?Fi система AX3000 2 pcs Neme X30S (2 pack) Netis
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
В наличии
Код товара: 754818
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6 690 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х28х12
Вес, кг.
1.35
Описание товара Mesh Wi?Fi система AX3000 2 pcs Neme X30S (2 pack) Netis
Mesh Wi?Fi система AX3000 2 pcs Neme X30S (2 pack) Netis
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Mesh Wi?Fi система AX3000 2 pcs Neme X30S (2 pack) Netis
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Купить Mesh Wi?Fi система AX3000 2 pcs Neme X30S (2 pack) Netis - по цене 6690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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