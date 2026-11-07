Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 430 руб.
В наличии
Код товара: 754812
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
31 430 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
93х52х18
Вес, кг.
14.6
Описание товара Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS - по цене 31430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS