Монитор Philips 27" 27E1N1200AW, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI, DP, SPK
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
В наличии
Код товара: 754809
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 760 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х45х14
Вес, кг.
6.8
Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N1200AW, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI, DP, SPK
Монитор Philips 27" 27E1N1200AW, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI, DP, SPK
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Монитор Philips 27" 27E1N1200AW, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI, DP, SPK
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Philips 27" 27E1N1200AW, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI, DP, SPK - по цене 9760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E1N1200AW, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI, DP, SPK