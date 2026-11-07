Монитор Philips 24,5" 25E2N2100, 16:9, IPS, FHD, 1/4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб.
В наличии
Код товара: 754805
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
64х42х12
Вес, кг.
4.5
Описание товара Монитор Philips 24,5" 25E2N2100, 16:9, IPS, FHD, 1/4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI
Монитор Philips 24,5" 25E2N2100, 16:9, IPS, FHD, 1/4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 410 руб. 13 260 руб.1853 руб. в СплитМонитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)
-
В наличииЦена 7 420 руб.1855 руб. в СплитМонитор Philips 24,5" 25E2G2200
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитМонитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B30H3/BW, White
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитМонитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25B36X
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B36X
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитМонитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитМонитор Hisense 24" 24G3Q
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитМонитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01)
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037)
Монитор Philips 24,5" 25E2N2100, 16:9, IPS, FHD, 1/4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Philips 24,5" 25E2N2100, 16:9, IPS, FHD, 1/4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 24,5" 25E2N2100, 16:9, IPS, FHD, 1/4ms, 300cd, 120Hz, VGA, HDMI