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Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 100 руб. 
В наличии
Код товара: 754803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
15 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Размеры в упаковке, см
61х38х14
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS

Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Описание
Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 23,8" 24B2U3301, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, DP out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS - стоимость товара 15100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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