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Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 730 руб. 
В наличии
Код товара: 754797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS
86 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
85х50х16
Вес, кг.
12.9

Описание товара Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Отзывы о товаре Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 26,5" MPG 271QR QD-OLED X50, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 300cd, 500Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 86730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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