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Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 470 руб. 
В наличии
Код товара: 754795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS
125 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Размеры в упаковке, м
1.01х0.55х0.3
Вес, кг.
19

Описание товара Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS

Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS




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Характеристики
Бренд
LG
Описание
Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 44,5" 45GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UHD, 0,03ms, 275cd, 1300cd, (@HDR 1.5% APL) / 800cd, (@HDR 10% APL), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS - стоимость товара 125470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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