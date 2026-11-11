Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб.
В наличии
Код товара: 754789
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
29 840 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х42х14
Вес, кг.
9.3
Описание товара Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS
Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS