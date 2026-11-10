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Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS купить с доставкой в Москве
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Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
189 680 руб. 
Начислим 3035 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754783
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS
189 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
82х55х15
Вес, кг.
19

Описание товара Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS

Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Dell 39,7" U4025QW Curved 2500R, 21:9, IPS, 5K2K UW, 5ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, Thunderbolt, LAN, SPK, HAS - по цене 189680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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