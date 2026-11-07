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Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501 купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 570 руб. 
В наличии
Код товара: 754771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501
32 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Размеры в упаковке, см
68х51х15
Вес, кг.
9.5

Описание товара Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501

Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501

Отзывы о товаре Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer XV272KV5bmiiprx 27", Black, 16:9, IPS, DRF Mode 3840x2160 160Hz / 1920x1080 320Hz , 0,5 / 1ms, 400cd, 2xHDMI(2.1) + 1xDP + SPK + Audio Out, Speakers 2Wx2, hadj 150 UM.HX2CD.501 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 32570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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