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Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 140 руб. 
В наличии
Код товара: 754765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS
103 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Размеры в упаковке, см
84х53х16
Вес, кг.
9.5

Описание товара Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS

Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer Predator 31,5'' X32X5bmiiphuzx, QD-OLED+PT, UHD, 0,01/0,03ms, 250, Peak 1000cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS – стоимость товара 103140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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