Монитор Acer EI491CURSbmiipphx 49'' 1800R, 32:9, VA, 5k UHD, 4ms, 350, 120Hz, HDMI, 2xDP, SPK, HAS
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 520 руб.
В наличии
Код товара: 754761
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
58 520 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.3х0.49х0.28
Вес, кг.
15
Описание товара Монитор Acer EI491CURSbmiipphx 49'' 1800R, 32:9, VA, 5k UHD, 4ms, 350, 120Hz, HDMI, 2xDP, SPK, HAS
Монитор Acer EI491CURSbmiipphx 49'' 1800R, 32:9, VA, 5k UHD, 4ms, 350, 120Hz, HDMI, 2xDP, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Acer EI491CURSbmiipphx 49'' 1800R, 32:9, VA, 5k UHD, 4ms, 350, 120Hz, HDMI, 2xDP, SPK, HAS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 58520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Acer EI491CURSbmiipphx 49'' 1800R, 32:9, VA, 5k UHD, 4ms, 350, 120Hz, HDMI, 2xDP, SPK, HAS