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Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 760 руб. 
В наличии
Код товара: 754760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
64 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Размеры в упаковке, м
1.3х0.49х0.28
Вес, кг.
16.3

Описание товара Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS

Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer EI491CRSbmiipphx 49'' 1800R Black, 32:9, VA, UHD, 4ms, 400cd, 144Hz, HDMI, DP, SPK, HAS - данный товар вы можете купить по цене 64760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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