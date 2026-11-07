Top.Mail.Ru
Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 070 руб. 
В наличии
Код товара: 754752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
47 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Размеры в упаковке, см
85х51х16
Вес, кг.
11.85

Описание товара Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS

Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 31,5'' XV320QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5/1ms, 250cd, 160Hz, HDMI, DP, SPK, HAS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 47070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...